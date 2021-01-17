Her yerde rakipsiz!

Sarı-lacivertliler, yalnızca futbolda değil salon sporlarında da rakiplerine şans tanımıyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 23:34Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021 Pazar 06:50
Erol Bulut yönetimindeki futbolcular, son 5 resmi maçından galibiyetle ayrılırken, erkek ve kadın basketbol ile kadın voleybolcular da emin adımlarla yollarına devam ediyor. Avrupa'da sezona kötü bir başlangıç yapan erkek basketbolcular, EuroLeauge'de son 5, Türkiye'de son 2 maçında rakiplerine üstünlük sağladı. Sezon flaş bir başlangıç yapan kadın basketbolcular ligde oynadığı 17 maçı da kazanıp, namağlup zirveye çıktı. Kadın voleybolcular ise son 4 karşılaşmada salondan zaferle ayrılmayı başardı.