Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, kupada da yoluna devam ediyor.
Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden Fenerbahçe, kupada da yoluna devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında olduğu gibi ocak ayı transfer döneminde de hareketli saatler geçiriyor.
Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Bright Osayi-Samuel'i önümüzdeki sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurmuştu.
Macar futbolcu Attila Szalai'de de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler sürprizi isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.
Sol açık transferinde Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'ya odaklanan Fenerbahçe için Danimarka'dan flaş bir iddia geldi.
Sarı-lacivertlilerin, Nordsjaelland formasını giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.
Fenerbahçe'nin bu transfer için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Nordsjaelland'ın ise 10 milyon euro istediği belirtildi.
Sulemana 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.
Bu arada Alman basını da Bayer Leverkusen'in genç futbolcuya ilgisinin olduğunu yazdı.