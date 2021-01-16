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'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Son dakika transfer haberleri... Fenerbahçe transferde durmuyor. Son olarak - ve ile anlaşan sarı-lacivertli takım, genç yıldızı da renklerine bağlamak için harekete geçti. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakibi ise . İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 08:50
Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Süper Lig'de zirve yarışının iddialı ekiplerinden , kupada da yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Sarı-lacivertli kulüp, sezon başında olduğu gibi ocak ayı transfer döneminde de hareketli saatler geçiriyor.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

resmi sitesinden yaptığı açıklama ile -'i önümüzdeki sezondan itibaren renklerine bağladığını duyurmuştu.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Macar futbolcu 'de de anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler sürprizi isimler üzerinden çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Sol açık transferinde Nijeryalı futbolcu Ahmed Musa'ya odaklanan için Danimarka'dan flaş bir iddia geldi.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Sarı-lacivertlilerin, Nordsjaelland formasını giyen Kamaldeen Sulemana ile ilgilendiği öne sürüldü. 18 yaşındaki futbolcu geleceğin yıldız adayı olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

'nin bu transfer için 4 milyon euro'yu gözden çıkardığı, Nordsjaelland'ın ise 10 milyon euro istediği belirtildi.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Sulemana 12 maçta 4 gol atıp 3 asist yaptı.

Fenerbahçe'den Sulemana hamlesi! Rakip Leverkusen

Bu arada Alman basını da 'in genç futbolcuya ilgisinin olduğunu yazdı.

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