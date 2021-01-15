Son dakika: Fenerbahçe Bright Osayi-Samuel transferini açıkladı! 4 yıllık anlaşma

Fenerbahçe transferde yeniden gaza bastı. Son olarak Macar stoper Attila Szalai transferinde anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, bir yıldızda daha mutlu sona ulaştı. Kanarya, bir süredir gündeminde olan kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını resmen açıkladı.<br>

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Kulübümüz Queens Park Rangers forması giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, 4 sezon için anlaşmaya varmıştır. Transfer ile ilgili ayrıntılar önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, Blackpool altyapısından yetişti ve 2017'de QPR'a imza attı. Osayi-Samuel bu sezon Championship'te oynadığı 21 maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.