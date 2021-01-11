Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'den Kadıköy cevabı!

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Mesut Özil, son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan Mesut'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "İstanbul'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "Kadıköy" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"F.BAHÇE REAL MADRID GİBİ"

Mesut Özil, çocukluktan beri Fenerbahçe hayranı olduğunu belirterek, sarı-lacivertli kulübü Real Madrid'e benzettiğini ifade etti. Mesut, "Ben Almanya'da çocukken Fenerbahçe hayranıydım. Almanya'daki herkes büyüdüğünde bir Türk takımını destekliyor. Benimki de Fenerbahçe. Fenerbahçe, İspanya'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü" ifadesini kullandı.