Haberler Fenerbahçe Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'den Kadıköy cevabı!

Son dakika transfer haberi: 'den cevabı!

Son dakika haberi: 'nin transfer gündeminde yer alan , sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtladı. 'un, "'da en sevdiğin semt hangisi?" sorusuna, "" cevabını vermesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 22:02
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Mesut Özil'den Kadıköy cevabı!

'nin transfer gündeminde yer alan , son hareketiyle sarı-lacivertli taraftarları bir kez daha heyecanlandırdı. Sosyal medya hesabından taraftarların kendisine sorduğu soruları yanıtlayan 'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti.

Mesut, bir kullanıcının kendisine yönelttiği, "'da en sevdiğin semt hangisi?" şeklindeki soruya, "" cevabını verirken, bu yanıt sarı-lacivertli taraftarlar tarafından binlerce beğeni ve yorum aldı.

"F.BAHÇE REAL MADRID GİBİ"

Mesut Özil, çocukluktan beri Fenerbahçe hayranı olduğunu belirterek, sarı-lacivertli kulübü 'e benzettiğini ifade etti. Mesut, "Ben 'da çocukken Fenerbahçe hayranıydım. Almanya'daki herkes büyüdüğünde bir takımını destekliyor. Benimki de Fenerbahçe. Fenerbahçe, 'daki Real Madrid gibi. Ülkenin en büyük kulübü" ifadesini kullandı.

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