Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

'EN İYİSİ OLABİLİRDİ'

Arsenal'in efsane futbolcularından Martin Keown, Mesut Özil'in Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini söyledi. Keown, "Böyle bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. Mesut, benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi" dedi. Keown, Mesut'un bir gün kitap yazarak bunun nedenlerini anlatacağını umduğunu söyledi.