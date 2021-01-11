Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve 'ye imzayı atıyor

Son dakika transfer haberi: , 'in takımdan ayrılmasına onay verdi; maddi konular görüşülüyor. 'un birkaç gün içinde ’a gelip, ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 23:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

'ye konusunda beklenen müjde geldi. , yıldız oyuncunun transferine onay verdi.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Haberi ünlü İtalyan gazeteci dün flaş olarak duyurdu. Tarafların maddi konularda orta yolu bulmaya çalıştığı bildirildi.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

'un Arse nal'den kalan yarım sezon için 9.1 milyon euro alacağı bulunuyor. Özil'in 'ye artık çok yakın olduğu ifade edildi.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Tecrübeli futbolcu ile 3.5 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler artık 'un gelişini beklemeye başladı. 32 yaşındaki maestronun birkaç gün içinde 'a gelerek kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

ABİSİ GÖZ KIRPTI

'un abisi 'in Instagram hesabından dün logosu ve göz kırpma emojisi paylaşması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

AŞKIMLA TÜRK KAHVESİ
Özil dün sosyal medya hesabından "Aşkımla Türk kahvesi" notuyla eşiyle kahve içerken fotoğrafını paylaştı. Binlerce taraftarı yorum yaptı.

Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

'EN İYİSİ OLABİLİRDİ'
'in efsane futbolcularından , 'in Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini söyledi. Keown, "Böyle bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. , benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi" dedi. Keown, Mesut'un bir gün kitap yazarak bunun nedenlerini anlatacağını umduğunu söyledi.

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