Son dakika transfer haberi: Şov zamanı! Ve Mesut Özil Fenerbahçe'ye imzayı atıyor

Fenerbahçe'ye Mesut Özil konusunda beklenen müjde geldi. Arsenal, yıldız oyuncunun transferine onay verdi.
Haberi ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira dün flaş olarak duyurdu. Tarafların maddi konularda orta yolu bulmaya çalıştığı bildirildi.
Mesut'un Arse nal'den kalan yarım sezon için 9.1 milyon euro alacağı bulunuyor. Özil'in F.Bahçe'ye artık çok yakın olduğu ifade edildi.
Tecrübeli futbolcu ile 3.5 yıllığına el sıkışan sarı-lacivertliler artık Mesut'un gelişini beklemeye başladı. 32 yaşındaki maestronun birkaç gün içinde İstanbul'a gelerek kendisini F.Bahçeli yapan sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
ABİSİ GÖZ KIRPTI
Mesut'un abisi Mutlu Özil'in Instagram hesabından dün Fenerbahçe logosu ve göz kırpma emojisi paylaşması da transferin bittiği şeklinde yorumlandı.
AŞKIMLA TÜRK KAHVESİ
Mesut Özil dün sosyal medya hesabından "Aşkımla Türk kahvesi" notuyla eşiyle kahve içerken fotoğrafını paylaştı. Binlerce Fenerbahçe taraftarı yorum yaptı.
'EN İYİSİ OLABİLİRDİ'
Arsenal'in efsane futbolcularından Martin Keown, Mesut Özil'in Arsenal tarihinin en iyisi olabileceğini söyledi. Keown, "Böyle bir oyuncunun sahada olmaması beni üzüyor. Mesut, benim için bir efsane değil çünkü o adanmışlığı ve kararlılığı burada göstermedi. Eğer bunlara sahip olsaydı, Arsenal tarihinin en iyisi olabilirdi" dedi. Keown, Mesut'un bir gün kitap yazarak bunun nedenlerini anlatacağını umduğunu söyledi.