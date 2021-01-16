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Seri sürecek

’yı da yenip 5’te 5 yapan ’de gözler maçına çevrildi. Hedef seriyi 6’ya taşımak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 22:52 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Seri sürecek

'de gözler maçına çevrildi. Ligde son 4 maçını kazanan, kupada da 'yı 1-0 yenerek 5'te 5 yapan sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Pazartesi oynanacak karşılaşma öncesi sakatların takıma dönmeye başlaması sevindiriyor. ile 'nın da kadroya dahil edilme ihtimalleri yüksek. alternatiflerin artmasına sevinirken, iyi bir uyum yakalayan , , ve dörtlüsünden Sinan'ın sakatlanması Mert'in ise PFDK'ya sevk edilmesi üzdü. İki oyuncunun yerine ile 'nin oynaması bekleniyor.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

FenerbahçE, Mert Hakan'ın gördüğü kırmızı kartla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertliler, pozisyonun öncesinde 'nın Mert Hakan'ın kafasına tekme attığını hatırlatarak, "VAR hakemi , orta hakem 'ü uyarmış mıdır? Uyarmış ise orta hakem neden inceleme gereği duymamıştır? Uyarmamışsa (Aytaç'ın) açık şekilde kırmızı kartı gerektiren hareketi neden görmezden gelinmiştir. Etki-tepki ile gelişen harekete karşılık tahrik dolayısıyla geri alınmış emsaller ortadayken PFDK ve Tahkim'in standartlarının takipçisi olacağız" dedi.

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