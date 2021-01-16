Kapı gibi stoper Szalai!

Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:08Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Attila Szalai transferinde mutlu sona ulaştı. Güney Kıbrıs'ın Apollon Limassol takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için hem kulübü, hem de futbolcunun kendisiyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, Szalai'nin İstanbul'da sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün ilgilendiği Macaristan Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.
GÜÇLÜ FİZİĞİ VAR, SOL AYAĞI İYİ...
Atilla Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın Budapeşte şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan ve futbolcu olan babasıyla aynı ismi taşıyan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, Vac City ve Vasas genç takımlarında forma giydi. 2012 yılında Rapid Wien'e gitti ama A Takım'da sadece 1 kez forma buldu. Szalai, 2017'de Macaristan'ın Mezokövesdi takımı ile 3 yıllığına anlaştı. Burada 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol'a transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.