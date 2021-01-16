Haberler Fenerbahçe Kapı gibi stoper Szalai!

Kapı gibi stoper Szalai!

Kanarya aradığı stoperi ’ta buldu. forması giyen Macar oyuncu , sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak için ’a çağırıldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 00:08 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Kapı gibi stoper Szalai!
, uzun süredir transfer gündeminde yer alan transferinde mutlu sona ulaştı. 'ın takımında forma giyen 22 yaşındaki oyuncu için hem kulübü, hem de futbolcunun kendisiyle her konuda anlaşmaya varan sarı-lacivertli kulüp, Szalai'nin 'da sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüzün ilgilendiği Milli Takımının 22 yaşındaki stoperi Attila Szalai, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer süreçlerini ilerletmek adına İstanbul'a gelecektir" ifadeleri kullanıldı. Teknik direktör 'un transferini özellikle istediği Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.


GÜÇLÜ FİZİĞİ VAR, SOL AYAĞI İYİ...
Atilla Szalai 20 Ocak 1998 tarihinde Macaristan'ın şehrinde dünyaya geldi. 22 yaşında olan ve futbolcu olan babasıyla aynı ismi taşıyan Attila Szalai, Macaristan'da Göd, ve genç takımlarında forma giydi. 2012 yılında 'e gitti ama 'da sadece 1 kez forma buldu. Szalai, 2017'de Macaristan'ın Mezokövesdi takımı ile 3 yıllığına anlaştı. Burada 45 maça çıktı ve 2 gol attı. 2019 yazında Apollon Limassol'a transfer olan 1,92 boyundaki stoper, fiziği ve 2 ayağını kullanabilmesiyle ön plana çıktı.

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