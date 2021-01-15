Haberler Fenerbahçe "Çok mutluyum"

"Çok mutluyum"

, 90 dakika sonunda oyuncularına övgüler dizdi, “Daha iyisinin olacağını da biliyorum” sözünü sarfetti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 23:56 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
"Çok mutluyum"

Teknik Direktörü , maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. İki takımın da maça kontrollü başladıklarını belirten genç hoca, "Savunmamızı iyi yaptık. Genel olarak baktığımızda iyi oynadık ve tur atladığımız için mutluyum. Her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defans anlamında iyi işler yapıyoruz. Hücumda da son vuruşlarda daha isabetli olmamız lazım. Sakat, hasta ve cezalı futbolcularımız oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Şu anda oynanan futboldan memnunum. Daha iyisi de olabilir. Takımın fiziksel durumundan da çok memnunum" dedi. Bulut, için de, "Hep birlikte izleyeceğiz" ifadesini kullandı.

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