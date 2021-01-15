"Çok mutluyum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, maçın ardından oyuncularına övgüler yağdırdı. İki takımın da maça kontrollü başladıklarını belirten genç hoca, "Savunmamızı iyi yaptık. Genel olarak baktığımızda iyi oynadık ve tur atladığımız için mutluyum. Her hafta üzerine koymaya çalışıyoruz. Defans anlamında iyi işler yapıyoruz. Hücumda da son vuruşlarda daha isabetli olmamız lazım. Sakat, hasta ve cezalı futbolcularımız oluyor. Hep rotasyona gitmek zorunda kalıyoruz. Şu anda oynanan futboldan memnunum. Daha iyisi de olabilir. Takımın fiziksel durumundan da çok memnunum" dedi. Bulut, Mesut Özil için de, "Hep birlikte izleyeceğiz" ifadesini kullandı.