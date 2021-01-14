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Fenerbahçe'de Ömer Faruk krizi! Transferle ayrılık ve taraftarlar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan ve Avrupa'da önemli kulüplerin takibinde olan Ömer Faruk Beyaz'la ilgili yaptığı açıklamada, "Verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum" demişti. Belözoğlu'nun bu sözleri sonrası sarı-lacivertli taraftarlardan genç oyuncuya büyük bir tepki geldi. Taraftarlar özellikle sosyal medya üzerinden 17 yaşındaki yıldız adayını eleştiri yağmuruna tuttu. İşte yaşanan süreç ve ayrıntılar...