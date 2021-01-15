Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de Mesut Özil bekleyişi sürüyor. Yıldız oyuncu, Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken İngiliz Athletic, Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe'de Mesut Özil bekleyişi sürüyor. Yıldız oyuncu, Arsenal ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken İngiliz Athletic, Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu.
Yılda 18.2 milyon euro kazanan Mesut, Arsenal'de devam etseydi yarım sezon için 9.1 milyon euro daha alacaktı.
32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelebilmek için ciddi bir fedakarlığa imza atmış olacak.
DEVREK'E TESİS
Mesut, Arsenal ile bağlarını koparır koparmaz İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.
Öte yandan Özil hemşehrilerini de unutmadı. Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, yıldız oyuncunun ilçede yapılan spor kompleksine maddi destekte bulunacağını açıkladı.
Gelecek yıl tamamlanacak ve içinde havuz, tenis kortu ile basketbol sahası yer alacak tesisin adı Mesut Özil Spor Kompleksi olacak.