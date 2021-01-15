Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

'den için büyük fedakarlık!

İngiliz medyası, yıldız oyuncunun ’le bağlarını koparmak için alacaklarının büyük kısmından vazgeçmeye hazır olduğunu yazdı. Son pazarlıkların yapıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 00:04 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2021 Cuma 06:50
Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

'de bekleyişi sürüyor. Yıldız oyuncu, ile yollarını ayırmak için görüşmeleri sürdürürken , Özil'in Arsenal'den ayrılmak için 7 milyon euro'sunu feda etmeye hazır olduğunu duyurdu.

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Yılda 18.2 milyon euro kazanan , 'de devam etseydi yarım sezon için 9.1 milyon euro daha alacaktı.

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

32 yaşındaki oyuncu, 'ye gelebilmek için ciddi bir fedakarlığa imza atmış olacak.

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

DEVREK'E TESİS

, ile bağlarını koparır koparmaz 'a gelerek ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Öte yandan Özil hemşehrilerini de unutmadı. 'ın ilçesi Belediye Başkanı , yıldız oyuncunun ilçede yapılan spor kompleksine maddi destekte bulunacağını açıkladı.

Mesut Özil'den Fenerbahçe için büyük fedakarlık!

Gelecek yıl tamamlanacak ve içinde havuz, tenis kortu ile basketbol sahası yer alacak tesisin adı Spor Kompleksi olacak.

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