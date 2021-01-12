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Sıra geldi liderliğe!

Erzurum’da soğuk havayı Mert, Pelkas, Sinan’ın golleri ısıttı. 4’te 4 yapan Kanarya, Beşiktaş’ın ’la karşılaşacağı gelecek hafta liderlik hesaplarına başladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2021 Pazartesi 23:12 Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 06:50
Sıra geldi liderliğe!
, 'de 'u deplasmanda 3-0 mağlup edip galibiyet serisini 4 maça çıkardı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla puanını 35'e yükseltti ve lider Beşiktaş'ı yakalayıp averajla 2. sırada yer aldı. 'un son haftalardaki topa sahip olmaktan çok savunma güvenliğini önceleyen kontrollü hücum anlayışı dün de sahnedeydi. İlk yarıda ilk ciddi atağını uzatma anlarında 'la yapan Kanarya, kaleyi bulan 2. şutunda 'la golü bulup içeriye 1-0 önde gitti.

İKİNCİ YARIDA COŞTU

İkinci yarıda vitesi biraz artıran sarı-lacivertliler, 48'de sahne alan 'la farkı ikiye çıkardı. 51'de maçın skorunu ilan etti: 0-3. Kanarya farkı daha artıracak fırsatlardan yararlanamazken, 'un ise son dakikada ile bir şutu direkten döndü. Fenerbahçe ligin 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Kadıköy'de 'nü ağırlayacak. ise aynı gün 'ya konuk olacak.

ALTAY 4. KEZ KAPATTI

Kaleci Altay Bayındır ligde bu sezon 4'üncü kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler 12 puan topladığı son 4 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk 12 karşılaşmada 19 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.5'tan fazla gol gören Kanarya son 4 mücadelede bu oranı 0.5'e çekti. Savunma zaafı giderilince, galibiyetler de peş peşe geldi.

GİZLİ ASİSTAN GUSTAVO

, galibiyetin gizli mimarları arasında yer aldı. Defansif orta saha görevini yine kusursuz yapan Brezilyalı yıldız; Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ün attığı gollerde asistten önceki pasları vererek skora da destek verdi. Süper Lig'de bu sezon tek maç kaçıran sambacı, 16 karşılaşmada 1 gol attı.

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