Sıra geldi liderliğe!

İKİNCİ YARIDA COŞTU
İkinci yarıda vitesi biraz artıran sarı-lacivertliler, 48'de sahne alan Dimitris Pelkas'la farkı ikiye çıkardı. 51'de Sinan Gümüş maçın skorunu ilan etti: 0-3. Kanarya farkı daha artıracak fırsatlardan yararlanamazken, Erzurumspor'un ise son dakikada Ricardo Gomes ile bir şutu direkten döndü. Fenerbahçe ligin 19. haftasında 18 Ocak Pazartesi günü Kadıköy'de MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise aynı gün Kasımpaşa'ya konuk olacak.
ALTAY 4. KEZ KAPATTI
Kaleci Altay Bayındır ligde bu sezon 4'üncü kez bir maçı gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertliler 12 puan topladığı son 4 haftada kalesinde sadece 2 gol gördü. İlk 12 karşılaşmada 19 gol yiyen ve maç başına kalesinde 1.5'tan fazla gol gören Kanarya son 4 mücadelede bu oranı 0.5'e çekti. Savunma zaafı giderilince, galibiyetler de peş peşe geldi.
GİZLİ ASİSTAN GUSTAVO
Luiz Gustavo, galibiyetin gizli mimarları arasında yer aldı. Defansif orta saha görevini yine kusursuz yapan Brezilyalı yıldız; Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ün attığı gollerde asistten önceki pasları vererek skora da destek verdi. Süper Lig'de bu sezon tek maç kaçıran sambacı, 16 karşılaşmada 1 gol attı.