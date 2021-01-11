Erzurumspor-Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut'tan yayıncı kuruluş tepkisi!

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve savunma oyuncusu Serdar Aziz, BB Erzurumspor mücadelesi öncesinde yayıncı kuruluş ile sarı lacivertli kulüp arasındaki gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

EROL BULUT'UN SÖZLERİ

"Son iki günde Fenerbahçe ailesine, adil olmayan bir durum uygulanmakta. Yayıncı kuruluşun tarafsız ve adil olması gerektiğini düşünmekteyiz ama hiçbir durumda bunu görmemekteyiz. Şu an burada mecburiyetten konuşuyoruz. Yayıncı kuruluşun tavrı bizi üzmektedir. Maça gelecek olursak, buraya gelişimiz son aldığımız galibiyetlere bir galibiyet daha eklemek. Teşekkür ediyorum."

SERDAR AZİZ'İN AÇIKLAMALARI

"Sezon başından beri yayıncı kuruluşun bizle alakalı neler yapmak istediğini anlamış değiliz. Bizim sadece beklediğimiz adil ve tarafsız bir yayın bekliyoruz. Biz camia olarak cevabımızı sahada vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın."