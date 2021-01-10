Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Mesut Özil transferinde müjdeyi duyurdu! Arsenal resmen...

- transferinde müjdeyi duyurdu! resmen...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler uzun süredir 'de forma giyen 'i kadrosuna dahil etmek için çalışmalarını yürütürken, İtalyan gazeteci 'dan konu ile ilgili flaş bir açıklama geldi! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2021 Pazar 12:37
Fenerbahçe - Mesut Özil transferinde müjdeyi duyurdu! Arsenal resmen...

, bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Erzurumspor maçına hazırlanırken, diğer yandan da transferini sonlandırmak için çalışıyor.

Bu bağlamda İtalyan gazeteci , konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mesut transferinde Fenerbahçe'nin sona geldiğini duyurdu.

"ARSENAL AYRILIĞA ONAY VERDİ"
Schira, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Fenerbahçe Mesut Özil transferinde son aşamaya geldi. 3 yıllık sözleşme ile beraber opsiyon da ekledi. Arsenal, Mesut Özil'in ayrılığına onay verdi ve Fenerbahçe, anlaşmanın olacağından emin." dedi.

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