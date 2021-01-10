Fenerbahçe - Mesut Özil transferinde müjdeyi duyurdu! Arsenal resmen...

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig'de oynayacağı Erzurumspor maçına hazırlanırken, diğer yandan da Mesut Özil transferini sonlandırmak için çalışıyor.

Bu bağlamda İtalyan gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Mesut transferinde Fenerbahçe'nin sona geldiğini duyurdu.





"ARSENAL AYRILIĞA ONAY VERDİ"

Schira, yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Fenerbahçe Mesut Özil transferinde son aşamaya geldi. 3 yıllık sözleşme ile beraber opsiyon da ekledi. Arsenal, Mesut Özil'in ayrılığına onay verdi ve Fenerbahçe, anlaşmanın olacağından emin." dedi.