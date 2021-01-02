Haberler Fenerbahçe Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

'tan flaş ve itirafı!

Son dakika haberleri | 'den 'ye transfer olduğunda tüm dünyada ses getiren , Fenerbahçe günlerine dair açıklamalarda bulundu. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösterilen Brezilyalı efsane, 'yi reddedip Fenerbahçe'yi neden tercih ettiğini açıkladı. Carlos'tan Fenerbahçe - derbilerine yönelik de bir itiraf geldi. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:39 Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2021 Cumartesi 12:44
Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak kabul edilen ve 2007'de geldiği 'de 2.5 yıl forma giyen , Türkiye günlerine dair bir röportaj verdi.

Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

GÜZEL BİR BÖLÜM

Hürriyet'e konuşan Brezilyalı efsane, "'yi reddedip 'ye gelmenin sebebi neydi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

"'nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye'ye gitmekti"

Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Türkiye'de unutamadığı maçların başında derbilerinin geldiğini ifade eden Carlos, 'de en çok ile yan yana oynamaktan keyif aldığını söyledi.

Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Halen 'de profesyonel yönetici olarak çalışan Carlos, son dönemde en beğendiği Türk futbolcunun olduğunu da söyledi.

Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Carlos, birlikte oynadığı en iyi 11'i de açıkladı: , , , , , , , , , , .

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