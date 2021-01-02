Roberto Carlos'tan flaş Fenerbahçe ve Galatasaray itirafı!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak kabul edilen ve 2007'de geldiği Fenerbahçe'de 2.5 yıl forma giyen Roberto Carlos, Türkiye günlerine dair bir röportaj verdi.

GÜZEL BİR BÖLÜM Hürriyet'e konuşan Brezilyalı efsane, "Chelsea'yi reddedip Fenerbahçe'ye gelmenin sebebi neydi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi;

"Chelsea'nin ilgisini takdir ediyorum ama o zaman verdiğim en iyi karar kariyerime güzel bir bölüm daha eklediğim Türkiye'ye gitmekti"

Türkiye'de unutamadığı maçların başında Galatasaray derbilerinin geldiğini ifade eden Carlos, Fenerbahçe'de en çok Emre Belözoğlu ile yan yana oynamaktan keyif aldığını söyledi.

Halen Real Madrid'de profesyonel yönetici olarak çalışan Carlos, son dönemde en beğendiği Türk futbolcunun Hakan Çalhanoğlu olduğunu da söyledi.