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'nin planı belli oldu! 2. yarıdaki puan hedefi...

Zirveyi ele geçirmek isteyen üçü dış sahada olmak üzere oynanayacağı 6 maçtan 18 puan çıka-r tarak ligin ilk yarısını 45 puanla bitirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 00:01
Fenerbahçe'nin planı belli oldu! 2. yarıdaki puan hedefi...

Özellikle iç sahada beklenmedik puanlar kaybeden F.Bahçe, zirveyi ele geçirmek için ligin ilk yarısındaki tüm maçları kazanmayı hedefliyor. Sakatların yavaş yavaş düzelmesiyle yeniden geniş kadroya kavuşmak üzere olan teknik direktör Erol Bulut kalan 6 maçtan 18 puan çıkartarak ligin ilk yarısını 45 puanla kapatmayı planlıyor.

sırasıyla Kasımpaşa (D), Alanya, Erzurum (D), Ankaragücü, Sivas (D), Kayseri ile karşılaşacak. F.Bahçe, zirve yarışındaki rakiplerine nazaran kağıt üzerinde daha avantajlı bir fikstüre sahip. Bu durumu da hesaba katan Sarı-Lacivertli kurmaylar 18 puanın liderlik koltuğunu getireceğine inanıyor. (Takvim)

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