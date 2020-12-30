Samandıra’da durmak yok

Ligin 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan F.Bahçe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 21:52Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Ligin 16. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan F.Bahçe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik bir antrenman yaptı.
AYRI ÇALIŞTILAR
Kanarya'nın dünkü idmanında 4 isim takımdan ayrı, bireysel çalıştı. Jose Sosa, sahada birey çalışmalara başlarken, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti ise kendilerine verilen bireysel program dahilinde salonda kaldı.