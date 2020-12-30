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Samandıra’da durmak yok

Ligin 16. haftasında ile karşılaşacak olan F.Bahçe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 21:52 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Samandıra’da durmak yok
Ligin 16. haftasında ile karşılaşacak olan F.Bahçe, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, dün taktik bir antrenman yaptı.

AYRI ÇALIŞTILAR

Kanarya'nın dünkü idmanında 4 isim takımdan ayrı, bireysel çalıştı. , sahada birey çalışmalara başlarken, Filip Novak, Mame Thiam ve Diego Perotti ise kendilerine verilen bireysel program dahilinde salonda kaldı.

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