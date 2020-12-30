Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

transferi bitiriyor! 'nın geliş tarihi...

Boşnak futbolcu, Başakşehir’le sözleşmesini 2025’e kadar uzatmasına rağmen sarılacivertliler, bu transferden vazgeçmiyor. Hocası Okan Buruk ile arasının açık olduğu iddia edilen yıldız futbolcunun ayrılmak istediğini yönetime ilettiği belirtiliyor. 'nın da Çubuklu'yu istemesi Kanarya'nın elini güçlendiriyor, 2021'in ilk günlerinde imzaların atılması bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 21:41 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

Her döneminde 'nin listesinde ilk sıralarda yer alan , yine gündemde... Geçtiğimiz dönemlerde Boşnak oyuncuyu kadrosuna katmak için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertlilerin bu kez mutlu sona yakın olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

Başakşehir ile sözleşmesini 2025'e kadar uzatmasına rağmen transferden vazgeçmeyen Kanarya, para artı takasla bir kez daha teklifte bulundu.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

Hocası Okan Buruk ile arasının açık olduğu iddia edilen Visca'nın Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a, "'ye gitmek istiyorum" dediği öğrenildi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

PARA ARTI 2 TAKAS
Çubukluyu giymek istediği geçtiğimiz dönemlerde konuşulan Visca'ya karşılık kiralık olarak Başakşehir'de oynayan Deniz Türüç ile Sinan Gümüş, Ademi ve Dirar'dan birini de takasta öneren 'nin ayrıca para ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

2021 yılının ilk günlerinde Visca'nın sarı-lacivertlilere imza atma ihtimali yükselirken, bu transferde de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun kilit rol oynadığı belirtildi.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

Bu sezon Başakşehir formasıyla 21 resmi maçta oynayan tecrübeli kanat oyuncusu, 5 kez fileleri sarstı, 8 de asist yaptı.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

ASİST CANAVARI
Süper Lig'de Başakşehir formasıyla 10. sezonuna giren , bu süreçte Türkye'nin en çıkan futbolcularından oldu.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

En istikrarlı isimler arasına giren Boşnak futbolcu, son 3 sezonda ligin en çok asist yapan ismi olmayı başardı. 2017-18'de 15, 2018-19'da 14, 2019-20'de de 12 asistle zirveye çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezonda oynadığı 12 lig maçında 5 asistle oynuyor.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR
Başakşehir'de toplam 364 resmi karşılaşmaya çıkan , 210 gole direkt katkı sağladı. Bu maçlarda 105 kez rakip fileleri havalandıran Boşnak futbolcu, 105 de asist yaptı. Yıldız futbolcunun kariyerinde 1 kırmızı kart bulunurken, 25 de sarı gördü.

Fenerbahçe transferi bitiriyor! Edin Visca'nın geliş tarihi...

Sarı-lacivertlilerin Başakşehir'i 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada yedek soyunan Visca, maçın 64. dakikasında oyuna girmişti. O karşılaşmanın ardından Boşnak oyuncu ile hocası Okan Buruk arasında sorun yaşandığı iddiaları da artmıştı.

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