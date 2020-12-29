İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı lacivertli ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihe kısa bir süre kala, yapılacak takviyelerle ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

18 transfer birden yapan Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Devre arasında takıma yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler için yıldız bir isim gündeme gelmişti.

İspanyol basını 25 milyonluk yıldızın rotasının Fenerbahçe olacağını yazdı. İşte detaylar...

İSPANYOL BASININDAN F.BAHÇE İDDİASI Son olarak PSG'de forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Jese Rodriguez'in Fenerbahçe'ye transfer olabileceği iddia edildi.

Mundo Deportivo'nun haberine göre, PSG'den ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan Jese Rodriguez'in ara transfer döneminde bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.