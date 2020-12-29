Haberler Fenerbahçe İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız 'ye

'de son olarak ile karşılaşan ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrılan sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyip tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek istiyor. Sezon başında 18 ismi kadrosuna katan sarı-lacivertliler devre arasında da transferde fırtınalar estireceğe benziyor. basını değeri 25 milyon euro olan yıldız futbolcunun rotasının Fenerbahçe olacağını duyurdu.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 19:49
İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer döneminin en çok konuşulan takımı olan sarı lacivertli ekip transfer çalışmalarına devam ediyor.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

Ara transfer dönemi 5 Ocak'ta başlayacak. Bu tarihe kısa bir süre kala, yapılacak takviyelerle ilgili hemen her gün yeni iddialar ortaya atılıyor.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

18 transfer birden yapan için sürpriz bir iddia gündeme geldi.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

Devre arasında takıma yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen sarı-lacivertliler için yıldız bir isim gündeme gelmişti.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

basını 25 milyonluk yıldızın rotasının olacağını yazdı. İşte detaylar...

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

İSPANYOL BASININDAN F.BAHÇE İDDİASI

Son olarak PSG'de forma giyen ve şu anda bonservisi elinde olan Jese Rodriguez'in 'ye transfer olabileceği iddia edildi.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

Mundo Deportivo'nun haberine göre, PSG'den ayrıldıktan sonra başka bir kulüple anlaşmayan Jese Rodriguez'in ara transfer döneminde bonservissiz olarak 'ye transfer olabileceği ve görüşmelerin devam ettiği iddia edildi.

İspanyollar duyurdu! 25 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe'ye

Kariyerinde daha önce Sporting Lizbon, Betis, Stoke City'de kiralık olarak forma giyen Jese Rodriguez, Real Madrid genç takımlarında oynadıktan sonra 2016 yılında 25 milyon euro'ya PSG'e transfer olmuştu.

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