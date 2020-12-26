Haberler Fenerbahçe Özgüven zaferi oldu

Özgüven zaferi oldu

galibiyetiyle 'deki yenilgilere son veren 'de Erol , takımın tekrar özgüven kazandığının altını çizdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:21 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Özgüven zaferi oldu

galibiyetinin her açıdan çok değerli olduğunu belirten 'un, "'deki yenilgilere son verdik. Futbolcularımız özgüvenini tekrar kazandı. Ancak önemli olan devamını getirmek. İnşallah bu galibiyetlere seri halinde devam edeceğiz. 2021'de zorlu bir süreç bizi bekliyor. Adım adım hedefe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

ADRES TESİSLER
Haftayı bay geçecek 'nin Antalya'da bir haftalık kamp yapacağı iddia edilmişti. Ancak Erol Bulut, tesislerde çalışmak istediklerini belirtti. Yarın başlayacak çalışmalara Samandıra'da devam edilecek.

SON DAKİKA