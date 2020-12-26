Özgüven zaferi oldu

Başakşehir galibiyetinin her açıdan çok değerli olduğunu belirten Bulut'un, "Kadıköy'deki yenilgilere son verdik. Futbolcularımız özgüvenini tekrar kazandı. Ancak önemli olan devamını getirmek. İnşallah bu galibiyetlere seri halinde devam edeceğiz. 2021'de zorlu bir süreç bizi bekliyor. Adım adım hedefe yürüyeceğiz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



ADRES TESİSLER

Haftayı bay geçecek Fenerbahçe'nin Antalya'da bir haftalık kamp yapacağı iddia edilmişti. Ancak Erol Bulut, tesislerde çalışmak istediklerini belirtti. Yarın başlayacak çalışmalara Samandıra'da devam edilecek.