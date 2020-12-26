Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mame Thiam formayı kaptı

'de Mame formayı kaptı

Uzun süre yedek soyunan ve son olarak maçına 11'de başlayan Mame , Erol Bulut'tan formayı kaptı. Başakşehir maçıyla 5 hafta sonra 11’e giren sol açık, 1 asist yaptığı mücadelede teknik heyetten tam puan aldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 21:23 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Fenerbahçe'de Mame Thiam formayı kaptı

En son 8. haftada 'de 2-0 kaybedilen maçında 11'de sahaya çıkan ve ilk yarı sonunda oyundan alınan , maçındaki performansıyla teknik heyetten tam puan aldı. 28 yaşındaki yıldız futbolcunun gelecek haftalarda da 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Ligde 10 maçta 2 kez ağları sarsan futbolcu, 90 dakika sahada kaldığı Başakşehir karşılaşmasında son golde Mert Hakan'a asist yaparak, sarı-lacivertli formayla ilk kez asist siftahı yaptı. Mücadelede yüzde 66 pas isabetiyle oynayan Thiam, 7 ikili mücadeleden galip ayrıldı.

SON DAKİKA