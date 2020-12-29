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'nin gözdelerine kancası! İkisi de Aslan oluyor

Son dakika haberleri | Devre arası transfer dönemini iple çeken ezeli rakipler ve , yine birbirlerine rakip oldu. Kanarya'da sportif direktör Emre Belözoğlu'nun gelecek yıllarda orta sahayı teslim etmek istediği iki yıldıza de talip oldu. Transfer yarışında Galatasaray bir adım öne geçti. İşte o isimler ve yaşananlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 13:16
Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

Ocak döneminin yaklaşması tüm takımları harekete geçirdi. İkinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

'de yıllardır gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken , bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında yaptığı hat-trick ile uzun süre gündemde kalmıştı.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

Kariyerinde farklı bir adım atmak isteyen için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen devreye girmişti. Sezon başında yetkilileri İrfan Can'ı izlemek için 'a gelmişti.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

'in yıldız oyuncusu için flaş bir iddia daha ortayta atıldı.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

Ajansspor'un haberine göre yurt dışından bazı talipleri olan 'yi, da kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

Sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken , Boz Baykuşlar'ın kapısını Ekim ayında bir kez daha çaldı.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Cimbom, Ocak ayında 25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

'ın 'nin dışında gündeminde yer alan bir diğer isim Aytemiz forması giyen ...

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

'ın ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken oyuncunun da Sarı Kırmızılı takım da oynamak istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

'ın devre arasında 'ı kadrosuna katmak için Aytemiz ile görüşmelere yakında başlayacağı iddia edildi.

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