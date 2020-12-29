Fenerbahçe'nin gözdelerine Fatih Terim kancası! İkisi de Aslan oluyor

Ocak transfer döneminin yaklaşması tüm takımları harekete geçirdi. İkinci transfer ve tescil Dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.

Medipol Başakşehir'de yıllardır gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken İrfan Can Kahveci, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında yaptığı hat-trick ile uzun süre gündemde kalmıştı.

Kariyerinde farklı bir adım atmak isteyen İrfan Can Kahveci için Avrupa'nın dev kulüpleri resmen devreye girmişti. Sezon başında Lyon yetkilileri İrfan Can'ı izlemek için İstanbul'a gelmişti.

Medipol Başakşehir'in yıldız oyuncusu İrfan Can Kahveci için flaş bir iddia daha ortayta atıldı.

Ajansspor'un haberine göre yurt dışından bazı talipleri olan İrfan Can Kahveci'yi, Galatasaray da kadrosuna katmak istiyor.

Sarı kırmızılı takım, sezon başında 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Başakşehir'le bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeden sonuç çıkmazken Galatasaray, Boz Baykuşlar'ın kapısını Ekim ayında bir kez daha çaldı.

İrfan Can'ı kadrosunda görmek isteyen Cimbom, Ocak ayında 25 yaşındaki futbolcu için kulübü ile bir görüşme daha yapacak.

Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'nin dışında gündeminde yer alan bir diğer isim Aytemiz Alanyaspor forması giyen Salih Uçan...

Galatasaray'ın Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenilirken oyuncunun da Sarı Kırmızılı takım da oynamak istediği ifade edildi.