Tüm testler negatif

Ozan Tufan ile birlikte daha sonra 3 futbolcusunda koronovirüse rastlanan Fenerbahçe'den dün önemli bir açıklama geldi. Sarı-lacivertliler, "3 oyuncumuzda rastlanan Covid-19 vakaları sonrası futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tüm Samandıra çalışanlarımıza 4 gün üst üste yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır" ifadelerini kullandı.



AUDI CUP 2021 ŞAKASI

Kanarya'nın 2019'da olduğu gibi Audi Cup 2021'de de yer alacağı haberi, dün haber sitelerinde yayınlandı. Ancak ilerleyen saatlerde bu haberin; kupada F.Bahçe, Real Madrid ve B.Münih ile birlikte yer alacağı belirtilen İspanya 2. Lig takımı Mellila'nın resmi sitesinden duyurduğu bir şaka olduğu açıkladı.