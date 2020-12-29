Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

Fenerbahçe'de sağ bek mevkinin yeni sahibi Nazım Sangare, takım arkadaşı Luiz Gustavo hayranı çıktı. Sangare, sadece saha yeşil zeminde değil saha dışında da Brezilyalı yıldızı dikkatle takip ettiğini söyledi.

Başakşehir maçında attığı beraberlik golüyle takımını ateşleyen Sangare, FBTV'de Gustavo'ya övgüler yağdırdı. Ligdeki ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Sambacı için de özel bir parantez açtı…

"Sadece saha içinde değil, saha dışında da Gustavo'yu örnek alıyorum. Her şeyine çok dikkat ediyor. Ben de aynısını yapmak istiyorum."

NE YEDİĞİNE BİLE BAKIYOR Brezilyalı yıldızın tam bir profesyonel olduğunu anlatan 26 yaşındaki sağ bek, Ajansspor'un derlediği haberde sözlerini şöyle sürdürdü: