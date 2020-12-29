Haberler Fenerbahçe Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

'den itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

haberleri | Sezon başında 'dan Fenerbahçe'ye transfer olan , kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. karşısında beraberlik golünü kaydeden Sangare, saha içinde ve dışında 'yu örnek aldığını söyledi. Milli sağ bek ayrıca Brezilyalı yıldız ile ilgili de bir itirafta bulundu...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 17:14
Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

'de sağ bek mevkinin yeni sahibi , takım arkadaşı hayranı çıktı. Sangare, sadece saha yeşil zeminde değil saha dışında da Brezilyalı yıldızı dikkatle takip ettiğini söyledi.

Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

maçında attığı beraberlik golüyle takımını ateşleyen Sangare, FBTV'de Gustavo'ya övgüler yağdırdı. Ligdeki ilk golünü kaydettiği için mutlu olduğunu söyleyen başarılı oyuncu, Sambacı için de özel bir parantez açtı…

Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

"Sadece saha içinde değil, saha dışında da Gustavo'yu örnek alıyorum. Her şeyine çok dikkat ediyor. Ben de aynısını yapmak istiyorum."

Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

NE YEDİĞİNE BİLE BAKIYOR

Brezilyalı yıldızın tam bir profesyonel olduğunu anlatan 26 yaşındaki sağ bek, Ajansspor'un derlediği haberde sözlerini şöyle sürdürdü:

Nazım Sangare'den Luiz Gustavo itirafı! "Onu görünce ben de bıraktım"

"Gustavo'yu yakından takip ediyorum. Bazen kamplarda ne yediğine, ne içtiğine bile bakıyorum. Örneğin ben tatlıyı çok severim. Fakat onun tatlı yemediğini görünce ben de tatlıdan uzak durmaya karar verdim."

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