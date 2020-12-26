Fenerbahçe'de en az 5 eksik!

Başakşehir'i 4-1 yenen ve 15. haftayı bay geçecek Fenerbahçe'de, ligin geride kalan bölümünde bazı transferlerin son döneme kalması ile sakat, hasta ve cezalı futbolcuların yokluğu geniş kadroyu kısıtladı. Sarı Kanarya, 14 haftada ortalama her maça en az 5 eksikle çıktı.





Tam 23 oyuncu, toplam 78 kez çeşitli nedenlerden forma giyemedi. Geniş kadroya rağmen Harun Tekin, Sangare, Sosa, Tolga Ciğerci, Perotti, Samatta ve Valencia'nın uzun süreli sakatlıkları takımı sıkıntıya soktu. Dönem dönem Ferdi Kadıoğlu ve Gökhan Gönül de kısa süreli sakatlıklar yaşadı.

KASIMPAŞA'YA TAM KADRO

Yaşanan aksaklıklar nedeniyle ilk 11'ini oluşturamayan Erol Bulut'un, Başakşehir maçı sonrası yaptığı, "Bir türlü tam kadro çalışamadık" serzenişinde sakatlıkların yanı sıra koronavirüs de etken oldu. Ozan Tufan, Sosa, Sinan Gümüş, Valencia ve Dirar Covid-19'a yakalandı.





Transferlerinin tamamını ancak 7. haftadan itibaren görebilen Fenerbahçe'nin, geniş kadrosuna 16. haftada ulaşması bekleniyor. Yaşanan sakatlık, ceza ve hastalıklar sebebiyle birçok oyuncusundan yoksun kalan sarı-lacivertliler, 16. haftadaki Kasımpaşa deplasmanına tam kadro çıkmayı hedefliyor.





6 OYUNCU DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıkları bulunan Perotti, Valencia, Lemos ve Samatta'nın pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.



