Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

'de harekatı başladı! İşte 'nun hedefindeki ilk isim

'de ara döneminin başlamasına az bir süre kala girişimlerini hızlandıran 'de transfer planlaması şekillenmeye başladı. Sportif direktör 'nun önderliğinde girişimlere başlayacak olan sarı-lacivertlilerde ilk hedef belirlendi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2020 Perşembe 21:35 Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

Ara transfer döneminin başlayacağı 5 Ocak 2021 öncesi Fenerbahçe düğmeye bastı.

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

Önceliği savunma ve kanat bölgeleri olan sarı-lacivertlilerin Norveç Ligi'nde forması giyen 'e kanca attığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

formasıyla bu sezon oynadığı 28 lig maçında 19 gol, 24 asistlik performans sergileyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, sezon sonu bitecek sözleşmesiyle de Kanarya'nın ilk tercihleri arasına girmiş durumda.

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

Sportif direktör 'nun Danimarkalı futbolcunun menajeri Pinhas Zahavi ile görüştüğü belirtilirken, ara transferde işi bitirmek istediği ifade edildi.

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

, oyuncunun sezon sonunda bitecek sözleşmesine rağmen ocak ayında Norveç kulübüne az bir bedel ödeyip, transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte Emre Belözoğlu'nun hedefindeki ilk isim

, bu sezon Bodo formasıyla 43 gole direkt katkı sağladı. 19 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran 26 yaşındaki futbolcu, 24 de asist yaptı.

SON DAKİKA