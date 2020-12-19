Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut konuştu! "Gökhan Gönül'ü riske etmek istemiyoruz"

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacakç Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Bu sabah üzücü bir haberle uyandık. Hastanede patlama olmuş. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Üzücü bir haber oldu.

Takımla toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı masaya döktük. Bu toplantının sonucu, olumlu olarak sahaya yansıyacak.

Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu.