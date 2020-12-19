Haberler Fenerbahçe Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut konuştu! "Gökhan Gönül'ü riske etmek istemiyoruz"

FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut konuştu! "Gökhan Gönül'ü riske etmek istemiyoruz"

'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FK'ya konuk olacakç Karşılaşma öncesi , açıklamalarda bulundu. Bulut, "Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:25 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 18:32
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı öncesi Erol Bulut konuştu! "Gökhan Gönül'ü riske etmek istemiyoruz"

'in 13. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FK'ya konuk olacakç Karşılaşma öncesi , açıklamalarda bulundu.

İşte Erol Bulut'un açıklamaları:

Bu sabah üzücü bir haberle uyandık. Hastanede patlama olmuş. Hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Üzücü bir haber oldu.

Takımla toplantılar yaptık. Sıkıntılarımızı masaya döktük. Bu toplantının sonucu, olumlu olarak sahaya yansıyacak.

Gökhan'ın uzun süredir bir sakatlığı vardı, sakat sakat oynuyordu. Riske etmek istemiyoruz. Aramızdan daha uzun süre ayrılmamasını istiyoruz. Diğer tarafta da Novak olacak. Tercihimiz bu şekilde oldu.

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