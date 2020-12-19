Erol Bulut'tan öğrencilerine uyarı! "Herkesi susturun"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, dünkü idman öncesi öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi. Gaziantepspor maçının önemine değinen genç hoca, "Özellikle sahamızda üst üste aldığımız mağlubiyetler bize yakışmadı. Kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Sezon başından bu yana takımı ve yönetimi saha dışına çekmeye çalışıyorlar. Ancak biz sahada kalacağız ve herkesi susturacağız. Taraftarımızın ve yönetimin bize duyduğu güveni boşa çıkarmayacağız. En iyi cevabı sahada oynayacağımız futbol ve alacağımız sonuçlarla vereceğiz" dedi.

'VAZGEÇMEK YOK'

Erol Bulut, sözlerine şöyle devam etti: "Gaziantep'de belki de bu sezonun en zorlu 90 dakikalarından birini oynayacağız. Rakibimiz çok gol yiyen aynı zamanda da çok gol atan takımlar arasında. Eksiklerimizin olması Fenerbahçe gibi bir kulüpte mazeret sayılmaz. Sahada görev alan herkes elinden gelenin en iyisini, fazlasını yapmak zorunda. Hepinize güveniyorum. Bu zorlu dönemden en iyi şekilde çıkacağız. Tüm zorlukların üstesinden gelecek kapasitemiz ve potansiyalimiz var. Yolumuz uzun ve şampiyonluk hedefinden bir an olsun vazgeçmeyeceğiz."