Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Juan Jesus transferinde sona yaklaştı!

transferinde sona yaklaştı!

'de savunmanın göbeğinde yaşanan sıkıntılar takımın canını yakarken yönetim ve teknik ekip en kısa yoldan çözüme ulaşmayı hedefliyor. Brezilyalı stoper 'da Roma sorun çıkarmıyor. ’un onayı bekleniyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:53 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020 Cumartesi 00:54
Fenerbahçe Juan Jesus transferinde sona yaklaştı!

Sarı- Lacivertli kurmaylar yaz döneminde de gündeme gelen Roma'nın Brezilyalı stoperi için temaslarda bulunmuştu. Takvim'in haberine göre, 2021 haziranında sözleşmesi sona erecek olan Jesus için Roma bonservis talep etmemeyi kabul etti. Bu arada stoper adayları için de temaslar devam ediyor. , Jesus için onay vermesi durumunda ocak ayında imzalar atılacak. Erol Bulut'un stoper adaylarını değerlendirmeye devam ettiği ve yönetime birkaç gün içinde kararını bildireceği öğrenildi.

Juan Jesus'un da 'nin maddi şartlarını kabul etmeye yakın olduğu ifede edildi.

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