Kanarya'ya kupa şarjı

OYTUN DUVAR ÖRDÜ
Kalan bölümü on kişi oynayan Fenerbahçe temkinli bir futbol tercih etti. Karacabey'in tehlikeli ataklarında ise genç kaleci Oytun yaptığı şık kurtarışlarla gole izin vermedi. Mücadele 1-0 sona erdi. 4. turda Sivas Belediyespor'u 4-0 yenen Kanarya kupada ikide iki yaparken, kalesinde gol görmedi. Ligde cumartesi günü deplasmanda konuk olacağı Gaziantep FK maçı öncesi moral depoladı.
10' Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa'yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.
11' Sangare'nin sağdan ortasında Onur Özcan Thiam'dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak kendi ağlarına gitti: 1-0.
28' Karacabey atağında, Ömer ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale edince hakem tarafından kırmızı kartla atıldı.
+1' Karacabey atağında Abullah Dijlan Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.
47' Fenerbahçe, Thiam ile ikinci golü buldu ancak pozisyon ofsayta takıldı... Pelkas'ın ara pasıyla savunma arkasında topu alan Thiam topu ağlara yolladı ancak ofsayt bayrağı havadaydı.
57' Karacabey 'de Ömer sağ kanattan savunma arkasına sarktı, vuruşunda top kaleci Oytun'da kaldı ancak öncesinde ofsayt bayrağı da havadaydı.
61' Mame Thiam'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Pelkas karşı karşıya pozisyonda ağları sarstı ancak ofsayt bayrağı yine havadaydı.
63' Thiam sol kanattan taşıdığı topu ceza alanı ön çizgisine doğru çıkardı. Gerilerden gelen Ozan Tufan'ın sert şutunda top savunmadan döndü
87' Gelişen Karacabey Belediyespor atağında Berk Ali'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Oytun iki hamlede kontrol etti.