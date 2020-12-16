Haberler Fenerbahçe Mert Nobre'den Alex de Souza sözleri: Kafasında Fenerbahçe var

'den Alex de Souza sözleri: Kafasında var

Son olarak 'ni çalıştıran , Alex de Souza ile ilgili açıklamalarda bulundu. Nobre, "Alex'in ile ilgili planları var. Kafasında var. " ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2020 Çarşamba 10:49
Mert Nobre'den Alex de Souza sözleri: Kafasında Fenerbahçe var

Bu sezon 'ni çalıştıran ancak kötü alınan sonuçların ardından takımdan ayrılan teknik direktör , Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Her Gün Spor programına konuk olan Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu belirtti.

"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in ile ilgili planları var. Kafasında var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.

BİZE ULAŞIN