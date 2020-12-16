Mert Nobre'den Alex de Souza sözleri: Kafasında Fenerbahçe var

Bu sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran ancak kötü alınan sonuçların ardından takımdan ayrılan teknik direktör Mert Nobre, Tivibu Spor'a açıklamalarda bulundu.

Her Gün Spor programına konuk olan Mert Nobre, Alex de Souza'nın düşüncesinde sarı-lacivertli camiada görev almak olduğunu belirtti.

"ALEX'İN KAFASINDA FENERBAHÇE VAR"

Geçtiğimiz günlerde antrenörlük kariyerine başlayacağını duyuran Alex de Souza hakkında konuşan Nobre, "Alex'in Türkiye ile ilgili planları var. Kafasında Fenerbahçe var. Antrenörlük kursunu tamamladıktan sonra kısa zamanda Türkiye'ye gelebilir." ifadelerini kullandı.