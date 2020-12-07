Haberler Fenerbahçe Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

bu sezon 6. maçta 5. galibiyetini alan şimdiden geçen sezonu (4G) geçti. Dış sahada ‘16 puan’ topladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2020 Pazar 23:08 Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020 Pazartesi 06:50
Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

yeni teknik direktörü 'la en büyük farkı deplasman istatistiğinde yakaladı.

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı.

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

Sarı-lacivertliler geçen sezonun tamamında 4 galibiyet alabilmişti.

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

ve 'u 2-1, 'yi 3-2, 'ni 5-1 ve son olarak Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden, 'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, 'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

DEPLASMAN KARNESİ

Ç. Rizespor 2-1

G.Saray 0-0

3-2

2-1

5-1

Denizlispor 2-0

Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

ONBİRDE 4 DEĞİŞİKLİK
, 'a 4-3 kaybettikleri derbinin onbirinde 4 değişiklik yaptı.
Stoperde Lemos'un yerine , sol bekte Filip Novak'ın yerine , orta sahada cezalı Gustavo'nun yerine Mert Hakan, sol kanatta ise Perotti'nin yerine Ferdi forma giydi.

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