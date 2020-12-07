Geçtiğimiz sezonu şimdiden geride bıraktı! Deplasman ‘Fener’i

Dış sahada bu sezon 6 maça çıkan Kanarya, 5'inden galibiyetle ayrılırken, 1'inde ise berabere kaldı. 16 puan topladı.

Çaykur Rizespor ve Antalyaspor'u 2-1, Göztepe'yi 3-2, Gençlerbirliği'ni 5-1 ve son olarak Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden, Galatasaray'la ise golsüz berabere kalan F.Bahçe, Kadıköy'deki 5 maçta ise 7 puan alabildi (2G/2B/1M).