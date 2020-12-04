Haberler Fenerbahçe Tangocu antrenmanda hırs küpüydü

Tangocu antrenmanda hırs küpüydü

Sarı-Lacıvertli takımda beklentilerin altında kalan ve son olarak derbisinin 2. devresi başında oyundan alınan dünkü antrenmanda oldukça hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Tangocu antrenmanda hırs küpüydü

Arjantinli futbolcu, çalışma sırasındaki performansı ile takdir topladı. Bu haftaki Denizlispor sınavında Erol Bulut tarafından yedeğe çekileceği konuşulan Sosa'nın 'de 9 maçta 3 gol, 1 asisti var.

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