Arjantinli futbolcu, çalışma sırasındaki performansı ile takdir topladı. Bu haftaki Denizlispor sınavında Erol Bulut tarafından yedeğe çekileceği konuşulan Sosa'nın Fenerbahçe'de 9 maçta 3 gol, 1 asisti var.
Tangocu antrenmanda hırs küpüydü
Sarı-Lacıvertli takımda beklentilerin altında kalan ve son olarak Beşiktaş derbisinin 2. devresi başında oyundan alınan Jose Sosa dünkü antrenmanda oldukça hırslı görüntüsüyle dikkat çekti.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:26 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50