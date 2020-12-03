Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Süper Lig 'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve Covid-19 testleri negatif çıkan Enner Valencia ile Sinan Gümüş, düz koşu gerçekleştirdi. İdman öncesi Sinan Gümüş, Teknik Direktör Erol Bulut ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi