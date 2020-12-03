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'ye çifte müjde! Enner ve ... | Son dakika haberleri

mağlubiyeti sonrası yeniden çıkış yakalamak isteyen , 'in 11. haftasında oynayacağı Denizlispor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü. Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Enner ve de yer aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:16 Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 13:16
Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına çıkacak olan , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Ardından koordinasyonla devam eden antrenmanda sarı-lacivertliler, prese yönelik pas çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Antrenmanda, karantina süreçleri sona eren ve Covid-19 testleri negatif çıkan Enner ile , düz koşu gerçekleştirdi. İdman öncesi Sinan Gümüş, Teknik Direktör Erol Bulut ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Nazım Sangare ve Harun Tekin'in takımdan ayrı koştuğu idmanda Samatta salonda çalıştı.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Kemal Ademi, Diego Perotti ve Mauricio Lemos ise idmanda yer almadı.

Fenerbahçe'ye çifte müjde! Enner Valencia ve Sinan Gümüş... | Son dakika haberleri

, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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