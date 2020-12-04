Haberler Fenerbahçe Gustavo’nun yerine forma Ciğerci’de

Gustavo’nun yerine forma Ciğerci’de

Özellikle Fenerbahçe'nin ideal 11'inden Lemos, Luiz Gustavo, Perotti ve Samatta, deplasmanında yer almayacak…

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 21:29 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2020 Cuma 06:50
Gustavo’nun yerine forma Ciğerci’de

Lemos'un yerine , Perotti'nin yerine Thiam, Samatta'nın yerine ise Cisse'nin oynaması bekleniyor. Ancak Gustavo'nun boşluğunu kimin dolduracağı soru işareti... Erol Bulut'un, iyileşen 'ye bu maçta şans verebileceği belirtiliyor.

KANARYA PAS YAPTI
'in 11. haftasında 'ye konuk olacak F.Bahçe, hazırlıklarını sürdürdü. Bir bölümü basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyonla devam eden idmanda pas çalışması yapıldı. Hazırlıklar bugün devam edecek.

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