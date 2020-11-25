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'nin golcü ismi derbisinde oynamayacak!

'de son dakika haberi... Sarı lacivertli kulübün golcüsü , Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak derbisinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 18:32 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 22:11
Fenerbahçe'nin golcü ismi Samatta Beşiktaş derbisinde oynamayacak!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelen , mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertli futolcu , maçta aldığı darbe sonrasında sakatlanmıştı.

60. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bırakan Samatta'nın yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe kulübü, Tanzanyalı golcü için yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK
Öte yandan Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin ile oynayacağı derbide Samatta'nın yer alamayacağı kaydedildi.

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