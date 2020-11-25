Fenerbahçe'nin golcü ismi Samatta Beşiktaş derbisinde oynamayacak!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleden 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı lacivertli futolcu Samatta, maçta aldığı darbe sonrasında sakatlanmıştı.

60. dakikada yerini Kemal Ademi'ye bırakan Samatta'nın yaşadığı sakatlığın detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe kulübü, Tanzanyalı golcü için yaptığı resmi açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE YOK

Öte yandan Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile oynayacağı derbide Samatta'nın yer alamayacağı kaydedildi.