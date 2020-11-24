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Kupa'da sahne Fener'in

Son olarak Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelen ve mücadeleden 5-1'lik galibiyetle ayrılan , 'nda sahne alıyor. Sarı lacivertliler, A Spor'dan naklen yayınlanacak mücadelede Sivas Belediyespor'u ağırlayacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 20:45 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 06:50
Kupa'da sahne Fener'in

bu akşam 'nda sahne alacak. 4. tur mücadelesinde Kadıköy'de 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u konuk edecek sarı-lacivertli takımda genç oyuncular forma giyecek.

Teknik direktör Erol Bulut'un pazar günkü Beşiktaş derbisini de düşünerek Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, kaleci Oytun gibi isimlere şans tanıması bekleniyor. Sadık Çiftpınar, Thiam ve Ademi gibi ligde az süre alanlar da ilk onbirde olacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan bir üst tura çıkacak.

6 EKSİK VAR
Kanarya'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.

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