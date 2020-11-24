Kupa'da sahne Fener'in

Fenerbahçe bu akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda sahne alacak. 4. tur mücadelesinde Kadıköy'de 2. Lig ekibi Sivas Belediyespor'u konuk edecek sarı-lacivertli takımda genç oyuncular forma giyecek.

Teknik direktör Erol Bulut'un pazar günkü Beşiktaş derbisini de düşünerek Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, kaleci Oytun gibi isimlere şans tanıması bekleniyor. Sadık Çiftpınar, Thiam ve Ademi gibi ligde az süre alanlar da ilk onbirde olacak. Ülker Stadı'nda saat 21.00'de tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmayı kazanan bir üst tura çıkacak.



6 EKSİK VAR

Kanarya'da sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Sangare, Harun ve Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Sinan Gümüş ve Kovid-19 testi pozitif çıkan Valencia bu akşamki maçta forma giyemeyecek.