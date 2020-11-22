Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'tan süper siftah

26 yaşındaki futbolcu, 14. dakikada Pelkas aldığı pasta topu sürüp ceza sahası dışından çok şık bir vuruşla ağlara yolladı. Bu golle gözlerin pasını silen sarı-lacivertli oyuncu, bu sezonki ilk sayısını da kaydetmiş oldu. Öte yandan yine bu sezon 7. kez F.Bahçe forması giyen Mert, ayrıca ilk kez bir maça 11'de başladı.



HEPSİ BABAM İÇİN

Golü dışında maçtaki performansıyla da beğeni toplayan usta krampon sahada basmadık yer bırakmadı. Hem hücumda hem savunmada takıma büyük katkı sağladı. Mert Hakan karşılaşma sonrası "Oynadıkça daha iyi bir Mert Hakan olacak. Çok daha güçlü, isteyen ve iyi bir Mert Hakan'ı izleteceğim. Ben tüm gollerimi rahmetli babama armağan ediyorum. Beni izlemesini çok isterdim" dedi.



BABAMA ARMAĞAN EDİYORUM

Mert Hakan, attığı müthiş golü rahmetli babasına armağan etti. Oynadıkça daha iyi olacağını söyleyen tecrübeli isim, "Benden beklentilerin farkındayım. Talihsiz bir sakatlık dönüşüydü. Riitm yakalayamadım. Bir gün şans geleceğini biliyordum. Maçta önce 20-25 kişi, Emre ağabey gol atacağımı söyledi. Çok şükür nasip oldu mutluyum. Oynadıkça çok daha güçlü ve iyi bir Mert Hakan izleteceğim. İnşallah rahmetli babam oğluyla gurur duyacak" dedi.