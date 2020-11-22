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Sosa golle döndü

'de gollerine devam ediyor. maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:16 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Sosa golle döndü
'de gollerine devam ediyor. maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi. İkinci yarının başında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, gol sayısını 3'e çıkarıp Perotti ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sosa'nın golü bu sezon Fenerbahçe'nin attığı en organize gol olarak da dikkat çekti. Sağ kanattan gelişen atakta Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına giren Arjantinli oyuncu, sağ ayağıyla topu uzak kale direğinin dibine gönderdi. Sosa daha önce ve 'ye penaltıdan iki gol atmıştı.
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