Sosa golle döndü

Fenerbahçe'de Jose Sosa gollerine devam ediyor. Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi.
Fenerbahçe HaberleriGiriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 23:16Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'deJose Sosa gollerine devam ediyor. Konyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen yıldız isim dün 11'e geri dönerken yine boş geçmedi. İkinci yarının başında fileleri havalandıran tecrübeli oyuncu, gol sayısını 3'e çıkarıp Perotti ile birlikte takımın en skorer ismi oldu. Sosa'nın golü bu sezon Fenerbahçe'nin attığı en organize gol olarak da dikkat çekti. Sağ kanattan gelişen atakta Dimitris Pelkas'ın pasıyla ceza sahasına giren Arjantinli oyuncu, sağ ayağıyla topu uzak kale direğinin dibine gönderdi. Sosa daha önce Çaykur Rizespor ve Göztepe'ye penaltıdan iki gol atmıştı.