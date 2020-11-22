Fenerbahçe'de Diego Perotti büyük katkı sağladı

Perotti, forma giydiği daha 3 maçta 3 gol kaydetme başarısı gösterip maç başı 1 gol ortalaması yakaladı. 32 yaşındaki futbolcu bu görüntüsüyle Fenerbahçe'ye vereceği katkılar için büyük sinyal verdi. Tangocu "Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum" ifadesini kullandı.



PENALTICI FENERBAHÇE

Gençlerbirliği'ne karşı 2. golünü penaltıdan kaydeden Fenerbahçe bu sezon en çok penaltı golü atan takım oldu. Sarı-lacivertli ekip, toplam 4 penaltı golü buldu. Bunların 2'sini Diego Perotti, 2'sini de Jose Sosa attı.



KASAPOĞLU DA İZLEDİ

Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasını takip etti. Öte yandan Gençlerbirliği, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla maça "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkli özel maskelerle çıktı.