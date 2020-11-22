Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Diego Perotti büyük katkı sağladı

'de büyük katkı sağladı

'nin bir başka yeni ismi de dün skora katkı sağlayanlardan biriydi. Arjantinli futbolcu, 2 golle zafere büyük katkıda bulundu. İlk olarak 38. dakikada penaltıdan sarı-lacivertli takımı 2-1 öne geçiren kanat oyuncusu, 69'da da skoru 4-1'e getiren golü attı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 22:16 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Fenerbahçe'de Diego Perotti büyük katkı sağladı

Perotti, forma giydiği daha 3 maçta 3 gol kaydetme başarısı gösterip maç başı 1 gol ortalaması yakaladı. 32 yaşındaki futbolcu bu görüntüsüyle 'ye vereceği katkılar için büyük sinyal verdi. Tangocu "Her oyuncu için gol atmak, attırmak zevktir. Bugün 2 gol attım. Çok mutluyum. Gollerimden önemlisi takımın 3 puan almasıydı. Fenerbahçe'de performansımı artırıp takıma daha fazla yardımcı olacağımı umuyorum" ifadesini kullandı.

PENALTICI FENERBAHÇE
'ne karşı 2. golünü penaltıdan kaydeden Fenerbahçe bu sezon en çok penaltı golü atan takım oldu. Sarı-lacivertli ekip, toplam 4 penaltı golü buldu. Bunların 2'sini , 2'sini de attı.

KASAPOĞLU DA İZLEDİ
Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlerbirliği- Fenerbahçe karşılaşmasını takip etti. Öte yandan Gençlerbirliği, kadına yönelik şiddete karşı mücadeleye dikkati çekmek amacıyla maça "Kadına Karşı Şiddete Son" yazılı turuncu renkli özel maskelerle çıktı.

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