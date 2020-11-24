Fenerbahçe'ye Rojo transferinde kötü haber! Bitiyor derken...

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna katmayı planladığı Marcos Rojo operasyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

The Star'ın haberine göre Arjantinli savunmacıya Sheffield United talip oldu.

Aktarılan bilgilere göre Jack O'Connell'ın sakatlığı sebebiyle Sheffield united Teknik Direktörü Chris Wilder bu bölgeye transfer istiyor.



'F.BAHÇE'NİN MALİ GÜCÜ DAHA FAZLA'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sheffield United'ın bu ilgisine karşın Fenerbahçe'nin para harcama gücünün daha fazla olduğu ve İngiliz ekibinin bu operasyonda zorlanacağı kaydedildi.



