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'ye Rojo transferinde kötü haber! Bitiyor derken...

'de son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılıların kısa süre öncesine kadar Mancheester United'da forma giyen Arjantinli savunmacı Rojo için girişimlerde bulunduğu, hatta bu operasyonda sona geldiği iddia edilmişti. The Star'ın haberine göre Kanarya'ya kötü haber geldi. O Premier Lig ekibi, 'ya talip oldu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 18:24 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 18:26
Fenerbahçe'ye Rojo transferinde kötü haber! Bitiyor derken...

'nin ara transfer döneminde Manchester United'dan kadrosuna katmayı planladığı operasyonunda sürpriz bir gelişme yaşandı.

The Star'ın haberine göre Arjantinli savunmacıya talip oldu.

Aktarılan bilgilere göre Jack O'Connell'ın sakatlığı sebebiyle Sheffield united Teknik Direktörü Chris Wilder bu bölgeye transfer istiyor.

'F.BAHÇE'NİN MALİ GÜCÜ DAHA FAZLA'
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Sheffield United'ın bu ilgisine karşın Fenerbahçe'nin para harcama gücünün daha fazla olduğu ve İngiliz ekibinin bu operasyonda zorlanacağı kaydedildi.

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