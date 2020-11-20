Haberler Fenerbahçe Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

haberi: Harika çocuk 'ye! önerdi hayran kaldı

geleceğin yıldız adaylarını kulübe kazandırmak için çalışmalara devam ediyor. Unutulmaz stoper ’nun önerdiği ve scoutların takibe altığı golcü futbolcu Kaio Jorge’ye hayran kaldı. Santos’la sözleşme uzatmayan forvet için şartlar zorlanacak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:16 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 00:26
Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

Sportif Direktörü 'nun ''Bize kendin gibi iyi kaliteli oyuncular bul" dediği Fabio , Fenerbahçe'nin önüne Santos'un 18'lik harika çocuğu Kaio Jorge'yi getirdi. Fenerbahçe scout ekibinin takip ettiği Kaito Jorge'ye Emre Belözoğlu'nun hayran kaldığı öğrenildi.

Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

SANTOS'U GERİ ÇEVİRDİ…
Takvim'in haberine göre, 31 Aralık 2021'de Santos ile sözleşmesi sona erecek Jorge'nin babası, oğlunun yüksek ücretle bir takıma gitmesini istedi. Bunun üzerine Jorge, Santos'un yeni sözleşme teklifini geri çevirdi.

Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

EMRE BELÖZOĞLU ÇOK İSTİYOR
Jorge'nin, yaşına rağmen çok yönlü bir forvet olduğu Belözoğlu'nun bu oyuncu için özel mesai harcamaya hazır olduğu iddia edildi. Menajeri olan babası ile temas kurulduğu ifade ediliyor.

Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

ÖNCE JORGE İKNA EDİLECEK
'nin Jorge ile anlaşıp sözleşmesinin bitmesini bekleyebileceği ya da Santos kulübü ile anlaşma yoluna gidebileceği de gelen haberler arasında.

Transfer haberi: Harika çocuk Fenerbahçe'ye! Luciano önerdi Emre Belözoğlu hayran kaldı

BREZİLYA'DA TANINIYOR
Jorge 18 yaşında olmasına rağmen ülke Brezilya'da çok iyi tanınıyor. Brezilya U17 Milli Takım'ında 10 maçta 6 gol atıp dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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