Haberler Fenerbahçe Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Usta kalemden o isme övgü! " için biçilmiş kaptan"

'in 9. haftasında , deplasmanda karşı karşıya geldiği 'ni 5-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Fotomaç Gazetesi Yazarı Hakkı Yalçın da hem mücadeleyi hem de sarı-lacivertli takımı yorumladı. İşte o yazı...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 10:15
Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Mesele kadro zenginliği olduğunda dinlendirilen as oyuncular yedeklerle sınanır. ve Caner'in sahadaki varlıklarının ne çok şey ifade ettiğini maçının ikinci yarısındaki takımında görürüz.

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Ve futbol adına gerekenleri de görürüz. Perotti'nin için biçilmiş kaftan olduğunu. Caner'in çakılı oynayan Novak'ın durağanlığını örtbas ettiğini, 'ın rakip alana bindirme zenginliğinin orta alandaki diğer futbolcularda bulunmadığını da ifşa ederiz.

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Bazı maçlar tek devrelik futbolla sınanırken, 'nin ikinci yarıdaki futboluna alkışlarımızı göndeririz.

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Halil Umut Meler'in verdiği penaltı bence tartışmalı bir karardı. Fenerbahçeli bir arkadaşım, " aleyhine böyle penaltılar çok verildi" dedi. "Bana kötüyü örnek gösterme" dedim.

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Ve asıl tehlikeyi işaret ettim. "Unutulmasın ki o düdükler yarın 'nin sırtına saplanması gereken hançerlerin şimdiki zaman hediyesi olabilir!"

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Sustu, böyle hakemlerin salt adaletin temsilcisi olmadığını bildiği için sustu. Bizler yıllardır böyle hakemlere karşı mücadele veriyoruz ve futbolun başına ne geliyorsa onlardan geliyor.

Usta kalemden o isme övgü! "Fenerbahçe için biçilmiş kaptan"

Bunların düdüklerine üç öğün merhem sürün iyileşmez! Çünkü düdüklerini yürekten üflemiyorlar.

BİZE ULAŞIN