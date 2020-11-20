Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Marcos Rojo...

Fenerbahçe ara transfer sezonu için çalışmalarına devam ederken, uzun süredir peşinde olduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Rojo'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

İddiaya göre Rojo, Manchester United ile bağlarını koparma noktasına geldi ve kariyerine devam etmek istediği yeri seçti.

F.BAHÇE'YE KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR

Aktarılan bilgile göre Marcos Rojo, Fenerbahçe forması giymek istiyor ve bunu temsilcilerine de iletti.



5 MİLYONA ONAY VERİLECEK

Öte yandan Manchester United'ın 5 milyon euroluk transfer teklifine onay vereceği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu hususta pazarlık yapması bekleniyor.

BU SEZON OYNAMADI

Marcos Rojo, uzun süredir Manchester United'da tercih edilmiyordu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Arjantinli savunmcı bu sezon geri dönmesinin ardından forma giyme şansı bulamadı.

