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transferde bombayı patlatıyor! ...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler kadro planlaması için çalışmalarına var gücüyle devam ederken, 'ın Arjantinli yıldızı 'ya kanca attı. Aktarılan bilgilere İngiliz devi tarafından tercih edilmeyen Marcos Rojo'yu kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 12:04 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 12:06
Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Marcos Rojo...

ara sezonu için çalışmalarına devam ederken, uzun süredir peşinde olduğu ancak kadrosuna dahil edemediği Rojo'yu İstanbul'a getirmeye hazırlanıyor.

İddiaya göre Rojo, ile bağlarını koparma noktasına geldi ve kariyerine devam etmek istediği yeri seçti.

F.BAHÇE'YE KESİN GÖZÜYLE BAKIYORLAR
Aktarılan bilgile göre , Fenerbahçe forması giymek istiyor ve bunu temsilcilerine de iletti.

5 MİLYONA ONAY VERİLECEK
Öte yandan Manchester United'ın 5 milyon euroluk transfer teklifine onay vereceği belirtildi. Fenerbahçeli yetkililerin bu hususta pazarlık yapması bekleniyor.

BU SEZON OYNAMADI
Marcos Rojo, uzun süredir Manchester United'da tercih edilmiyordu. Geçtiğimiz sezon kiralık gönderilen Arjantinli savunmcı bu sezon geri dönmesinin ardından forma giyme şansı bulamadı.

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