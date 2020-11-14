Haberler Fenerbahçe Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları artıyor! 18 isim pozitif

Son dakika: 'de corona virüsü vakaları artıyor! 18 isim pozitif

Son dakika... Öznur Kablo Takımı'nda corona virüsü vakaları artıyor. Kulüpten yapılan son açıklamaya göre, toplam pozitif vaka sayısı 18'e yükseldiği öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:31 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2020 Cumartesi 12:59
Son dakika: Fenerbahçe'de corona virüsü vakaları artıyor! 18 isim pozitif

Takımı'nda 14 sporcu ve 4 personelin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe Gelişim Takımımıza yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"

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