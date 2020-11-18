Fenerbahçe haberleri... İngilizlerden Ömer Faruk Beyaz yorumu: Yeni Mesut Özil
İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı Ömer Faruk Beyaz ile ilgili bir haber yayımladı. Haberde; Chelsea'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu Mesut Özil'e benzetildi.
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50