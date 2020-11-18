Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe haberleri... İngilizlerden Ömer Faruk Beyaz yorumu: Yeni Mesut Özil

Fenerbahçe haberleri... İngilizlerden yorumu: Yeni

İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı ile ilgili bir haber yayımladı. 'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu 'e benzetildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 23:47 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe haberleri... İngilizlerden Ömer Faruk Beyaz yorumu: Yeni Mesut Özil
İngilizlerin bilinen spor sitesi caughtoffside, dün F.Bahçe'nin 17 yaşındaki yıldızı ile ilgili bir haber yayımladı. 'nin genç oyuncuyu takip ettiği ve transferi için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Birçok Avrupa takımının da Ömer'i listesine aldığı belirtilirken, özellikleriyle Alman asıllı Türk futbolcu 'e benzetildi. Alman Sky Sport News kanalında da Ömer ile ilgili analiz yapıldı. Genç oyuncunun 04 için ideal bir futbolcu olabileceği ifadeleri kullanıldı.
BİZE ULAŞIN