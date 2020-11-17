THY EuroLeague (Avrupa Ligi) 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 86-68'lik skorla mağlup ayrılırken, üst üste 2, toplamda 5. yenilgisini aldı.
Baskonia - Fenerbahçe Beko: 86-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
THY EuroLeague (Avrupa Ligi) 9. hafta maçında Fenerbahçe Beko, İspanyol temsilcisi Baskonia'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 86-68'lik skorla mağlup ayrılırken, üst üste 2, toplamda 5. yenilgisini aldı.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:17