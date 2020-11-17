Haberler Basketbol Baskonia - Fenerbahçe Beko: 86-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 86-68 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

() 9. hafta maçında , İspanyol temsilcisi 'ya konuk oldu. Sarı-lacivertliler, zorlu mücadeleden 86-68'lik skorla mağlup ayrılırken, üst üste 2, toplamda 5. yenilgisini aldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2020 Salı 22:29 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020 Çarşamba 00:17
BİZE ULAŞIN