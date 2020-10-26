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Mekanın sahibi

'nde 3 maç kaybeden Beko, ligde yoluna devam ediyor. Avrupa’da hüsran yaşayan Fenerbahçe Beko, ligde rakip tanımıyor. ’nın son kurbanı oldu, salondan farklı galip ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:39 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Mekanın sahibi

5. hafta maçında 'i konuk eden sarı-lacivertliler, salondan 93-70'lik skorla ayrıldı, namağlup unvanını korudu. 5'te 5 ile zirveyi ele geçiren Kokoskov'un öğrencileri, 'nde 29 Ekim'de oynanacak Maccabi sınavı öncesi moral buldu. Hücumda ve ile sayılar bulan , savunmada Hamilton'ın performansıyla ilk çeyreği 29-17 önde kapattı. İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, Beko soyunma odasına 51-39 üstün girdi.

11 İSİM KATKI SAĞLADI
İkinci yarıda savunmada sertleşen Fenerbahçe, hücumda ise Ahmet, Ulanovas, Vesely ve Muhammed'in farkı açtı. Son çeyreke 72-54 önde başlayan sarı-lacivertliler, bu periyotta dış atışlarla rakibine karşı üstünlük sağladı. Melih ve Tarık'ın üçlükleriyle farkı artıran ev sahibi, kalan bölümlerde de skoru korumayı bildi. Fenerbahçe'de 11 isim skor yüküne katkı sağlarken, karşılaşmanın en skorer ismi Petkim'de 16 sayıyla oynayan Wimbush oldu.

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