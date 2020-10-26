Mekanın sahibi

5. hafta maçında Petkim'i konuk eden sarı-lacivertliler, salondan 93-70'lik skorla ayrıldı, namağlup unvanını korudu. 5'te 5 ile zirveyi ele geçiren Kokoskov'un öğrencileri, Avrupa Ligi'nde 29 Ekim'de oynanacak Maccabi sınavı öncesi moral buldu. Hücumda Melih ve Ulanovas ile sayılar bulan Kanarya, savunmada Hamilton'ın performansıyla ilk çeyreği 29-17 önde kapattı. İkinci çeyrek karşılıklı sayılarla geçerken, Fenerbahçe Beko soyunma odasına 51-39 üstün girdi.



11 İSİM KATKI SAĞLADI

İkinci yarıda savunmada sertleşen Fenerbahçe, hücumda ise Ahmet, Ulanovas, Vesely ve Muhammed'in farkı açtı. Son çeyreke 72-54 önde başlayan sarı-lacivertliler, bu periyotta dış atışlarla rakibine karşı üstünlük sağladı. Melih ve Tarık'ın üçlükleriyle farkı artıran ev sahibi, kalan bölümlerde de skoru korumayı bildi. Fenerbahçe'de 11 isim skor yüküne katkı sağlarken, karşılaşmanın en skorer ismi Petkim'de 16 sayıyla oynayan Wimbush oldu.