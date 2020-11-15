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'de iki oyuncu için karar günü! ...

Son dakika haberleri... 'de 'a mağlup olan Fenerbahçe'de, kadroda bazı değişiklikler olacak. Teknik direktör , bugün oynanacak hazırlık maçında iki isim için kararını verecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 10:31
Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

'de teknik direktör 'un bugüne dek fazla şans veremediği oyuncuların 11'e girip giremeyecekleri büyük ölçüde bugün netleşecek.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Bulut'un özellikle de Mert Hakan Yandaş'ın performansını görmek amacıyla istediği Fatih Karagümrük maçı bugün saat 16.00'da oynanacak.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

'nin YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak karşılaşmada, milli takımlara giden 11 futbolcunun yanı sıra, sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Samatta, Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci ve Serdar Aziz dışındaki tüm oyuncular forma giyecek.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Sezon öncesi Galatasaray ile yapılan transfer yarışında Emre Belözoğlu etkisiyle rotayı 'ye çeviren Mert Hakan, A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı maçta sakatlanınca sarı-lacivertli ekipteki formasını kaptırmış ve ligin ilk 8 haftasında kulübeye mahkum kalmıştı.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Geçen sezonun yıldızları arasında yer alan genç oyuncunun ilk 11'de oynaması gerektiği yönündeki görüşler son yenilgisiyle yoğunlaşınca Bulut, kadroda revizyon yapabileceği sinyalini vermişti.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Hürriyet'te yer alan habere göre Mert Hakan, Karagümrük karşısında on numara pozisyonunda oynayarak bu mevkide neler yapabileceğini gösterecek.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Yine Mert Hakan gibi sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan ve son maçlarda sonradan oyuna giren Perotti'nin 90 dakikayı çıkarıp çıkarmayacağı da bugün netleşecek.

Fenerbahçe'de iki oyuncu için karar günü! Erol Bulut...

Teknik direktör 'un; Gökhan'ın sakat, Sangare'nin de A Milli Takım'a gitmesi nedeniyle bugün sağ bekte Lemos'u, defansın göbeğinde ise Sadık ve Luiz Gustavo'yu oynatması bekleniyor.

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