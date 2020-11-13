Fenerbahçe'de 3 isim corona virüsünü belirtisiz geçirmiş! Emre Belözoğlu...

Durumu Volkan Ballı açıkladı. Dünkü antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden üç isimden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları rutin testlerde kendisinin, Emre Belözoğlu'nun ve Selçuk Şahin'in kanlarında antikor çıktığını ve haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiklerinin anlaşıldığını ifade etti.



LEMOS'UN TESTİ NEGATİF

Gribal enfeksiyon geçiren Mauricio Lemos'un Covid- 19 testi negatif çıktı. Uruguaylı stoper tedbir amacıyla dünkü antrenmana da katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan Jose Sosa, Mbwana Samatta ve Tolga Ciğerci ise salonda çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaparak günü tamamladılar.