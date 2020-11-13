Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de 3 isim corona virüsünü belirtisiz geçirmiş! Emre Belözoğlu...

'de 3 isim corona virüsünü belirtisiz geçirmiş! ...

'de sportif direktör , yardımcısı ile idari menajer 'nın belirtisiz şekilde Covid-19'u geçirdikleri ortaya çıktı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2020 Perşembe 20:59 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2020 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de 3 isim corona virüsünü belirtisiz geçirmiş! Emre Belözoğlu...

Durumu açıkladı. Dünkü antrenmanın ardından basın mensuplarıyla sohbet eden üç isimden Volkan Ballı, daha önce yaptırdıkları rutin testlerde kendisinin, 'nun ve 'in kanlarında antikor çıktığını ve haberleri olmadan bu hastalığı geçirdiklerinin anlaşıldığını ifade etti.

LEMOS'UN TESTİ NEGATİF
Gribal enfeksiyon geçiren Mauricio Lemos'un Covid- 19 testi negatif çıktı. Uruguaylı stoper tedbir amacıyla dünkü antrenmana da katılmadı. Hafif sakatlıkları bulunan , Mbwana Samatta ve ise salonda çalıştıktan sonra sahada düz koşu yaparak günü tamamladılar.

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