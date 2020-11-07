Haberler Fenerbahçe Kadıköy’de yıldız geçidi

’de yıldız geçidi

, Pelkas, Samatta ilk 11’de başlayacak. Sosa’nın formasına Perotti ve aday. Cisse ve Ademi kulübede olacak. Hedef 3 puanı iyi ve bol golle taçlandırmak.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 01:00 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Kadıköy’de yıldız geçidi

hazırlıklarını dün tamamladı. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki idmanda son taktik prova gerçekleştirildi. Sarı-lacivertli ekip sahaya Sosa dışında geçen haftaki kadrosuyla çıkacak. Arjantinli yıldızın yerine Perotti ya da 'ın oynaması bekleniyor. İlk 11'de kalede Altay, geri dörtlüde Gökhan, Tisserand, Serdar, Caner, orta sahada Gustavo, Ozan, Perotti (Mert Hakan), hücum hattında ise , Pelkas ve Samatta yer alacak. Cisse, Ademi, Novak, Ferdi gibi isimler 'yedek güç' olarak kulübede olacak. Geçen hafta deplasmanında pozisyon ve şut rekoru kıran Kanarya, önünde de 3 puanı güzel +bol golle süsleyip taraftarını coşturmayı hedefliyor.

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